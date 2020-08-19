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Теннис

Тренер Ястремской: “Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Тренер Даяны Ястремской получил свою аккредитацию на турнире: “Нахожусь в “пузыре”. Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”.

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На этой неделе в США стартует турнир “Western & Southern Open”, после которого в Нью-Йорке пройдет американский “мэйджор”.

> Даяна Ястремская: “Турниры без зрителей? Я готова играть при любых обстоятельствах”

Тренер Ястремской: "Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше"
 

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Фото: WTA / Jimmie48 Photography.

Источник: btu.org.ua
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