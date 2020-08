Тренер Ястремской: “Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”

Марта Костюк вошла в список участниц US Open

Саша Бажин готовится к началу выступления своей подопечной в США.



Тренер Даяны Ястремской получил свою аккредитацию на турнире: “Нахожусь в “пузыре”. Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”.

На этой неделе в США стартует турнир “Western & Southern Open”, после которого в Нью-Йорке пройдет американский “мэйджор”.

Made it into the bubble. Now I will do my best to help Dayana stay here as long as possible… 🙏🏽💪🏽💪🏽 #UsOpen #Tennis #WTA pic.twitter.com/IafOy7Dopd

— sascha Bajin (@BigSascha) August 19, 2020