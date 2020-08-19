Тренер Ястремской: “Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”

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Саша Бажин готовится к началу выступления своей подопечной в США.
Тренер Даяны Ястремской получил свою аккредитацию на турнире: “Нахожусь в “пузыре”. Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”.
На этой неделе в США стартует турнир “Western & Southern Open”, после которого в Нью-Йорке пройдет американский “мэйджор”.
> Даяна Ястремская: “Турниры без зрителей? Я готова играть при любых обстоятельствах”
Made it into the bubble. Now I will do my best to help Dayana stay here as long as possible… 🙏🏽💪🏽💪🏽 #UsOpen #Tennis #WTA pic.twitter.com/IafOy7Dopd
— sascha Bajin (@BigSascha) August 19, 2020
Фото: WTA / Jimmie48 Photography.