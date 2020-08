Даяна Ястремская показала свою комнату игрока на главной арене US Open (ВИДЕО)

Украинская теннисистка попала в число сеяных участников и получила индивидуальную комнату для своей команды. Напомним, что в этом году организаторы сделали из 64 традиционных VIP-зон для болельщиков и гостей на арене Артура Эша индивидуальные комнаты для сеяных игроков в одиночном разряде.

