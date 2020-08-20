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Теннис

Даяна Ястремская показала свою комнату игрока на главной арене US Open (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка попала в число сеяных участников и получила индивидуальную комнату для своей команды. Напомним, что в этом году организаторы сделали из 64 традиционных VIP-зон для болельщиков и гостей на арене Артура Эша индивидуальные комнаты для сеяных игроков в одиночном разряде.

> Тренер Ястремской: “Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше”


 

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Источник: btu.org.ua
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