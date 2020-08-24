Марта Костюк готовится к выступлению на US Open (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисМарта Костюк готовится к выступлению на US Open (ВИДЕО)ТеннисМарта Костюк готовится к выступлению на US Open (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 24, 2020 в 20:550Share1 Украинка показала в соцсетях, как работает над своей физической формой в Нью-Йорке. View this post on Instagram A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Aug 24, 2020 at 10:32am PDT Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:3 + 18 = Вам может понравиться Теннис Суарес-Наварро – 25-я теннисистка, снявшаяся с US Open24.08.202024.08.2020Читать большеТеннис Ализе Корне: “Верю, что у меня есть шансы зайти как можно дальше в Нью-Йорке”24.08.20208Читать большеТеннис Теннисисты поздравляют украинцев с Днём Независимости24.08.20206Читать большеТеннис Удар дня на турнире в Нью-Йорке от Юлии Путинцевой (ВИДЕО)24.08.20207Читать большеТеннис Диего Шварцман: “То, что случилось с Пельей в Нью-Йорке, могло произойти с каждым”24.08.20204Читать большеТеннис Нью-Йорк. Азаренко впервые победила Векич, Корне станет соперницей Кенин24.08.20205Читать большеТеннис Александр Зверев: “Феррер очень организован, он превзошел все мои ожидания”24.08.202010Читать большеТеннис Джокович снялся с парного турнира на “Мастерсе” в Нью-Йорке24.08.20202Читать большеТеннис Нью-Йорк. Мертенс стартовала с уверенной победы, Контавейт и Беллис вышли во второй круг24.08.2020Читать большеТеннис Нью-Йорк. Шварцман и Сандгрен вышли во второй круг турнира23.08.20203Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020ФутболУльтрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам24.07.2020ФутболФомин перешел в ФК Металл17.08.202017.08.2020