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Теннис

Марта Костюк готовится к выступлению на US Open (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинка показала в соцсетях, как работает над своей физической формой в Нью-Йорке.

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A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Aug 24, 2020 at 10:32am PDT


 

Источник: btu.org.ua
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