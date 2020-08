Нью-Йорк. Баутиста Агут за два часа обыграл действующего чемпиона турнира

Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) – Даниил Медведев (Россия, 3) 1-6, 6-4, 6-3

Испанец одержал вторую победу во втором матче против Медведева и в третий раз в карьере сыграет в полуфинале Мастерса (Мадрид-2014 и Шанхай-2016). Напомним, что Даниил Медведев в прошлом году стал победителем этого турнира.

За выход в финал Баутиста Агут сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Яном-Леннардом Штруффом.

Running down a dream @BautistaAgut rallies to defeat Daniil Medvedev 1-6 6-4 6-3 to reach his first semi-final at #CInCyTENNIS pic.twitter.com/CVbsnePsR8

— Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2020