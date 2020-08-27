Украинские теннисистки готовятся к началу Открытого чемпионата США

Ангелина Калинина и Катарина Завацкая сыграют в этом году на US Open.

> Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

View this post on Instagram A post shared by AngieK (@angie_kalinina) on Aug 26, 2020 at 2:40pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_) on Aug 26, 2020 at 3:56pm PDT



