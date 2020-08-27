Украинские теннисистки готовятся к началу Открытого чемпионата США

ГлавнаяТеннисУкраинские теннисистки готовятся к началу Открытого чемпионата СШАТеннисУкраинские теннисистки готовятся к началу Открытого чемпионата СШАЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 27, 2020 в 10:070Share4 Ангелина Калинина и Катарина Завацкая сыграют в этом году на US Open. > Ангелина Калинина попала в список участниц US Open View this post on Instagram A post shared by AngieK (@angie_kalinina) on Aug 26, 2020 at 2:40pm PDT View this post on Instagram A post shared by Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_) on Aug 26, 2020 at 3:56pm PDT Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:одиннадцать − 9 = Вам может понравиться Теннис Виктория Кутузова: “След от укуса паука поверг турнирного доктора в ступор”27.08.202016Читать большеТеннис Кеи Нисикори излечился от коронавируса, но не сыграет на US Open27.08.2020Читать большеТеннис Хуан Мартин дель Потро перенес третью операцию на колене27.08.20202Читать большеТеннис Нью-Йорк. Баутиста Агут за два часа обыграл действующего чемпиона турнира26.08.20206Читать большеТеннис Нью-Йорк. Мертенс стала первой полуфиналисткой26.08.20203Читать большеТеннис Мария Саккари: “Горжусь тем, как смогла бороться в матче против Уильямс”26.08.20202Читать большеТеннис Прага. Стаховский останавливается в третьем круге26.08.2020Читать большеТеннис Прямая трансляция: Сергей Стаховский – Таллон Грикспур. Прага. Третий круг26.08.20203Читать большеТеннис Энди Маррей: “Мне бы хотелось увидеть Месси в английской Премьер-лиге”26.08.20203Читать большеТеннис Нью-Йорк. Уильямс покидает турнир после матча с Саккари26.08.20207Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболЛозовой будет играть за Металл23.08.202023.08.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020ФутболРух заявил Белого на сезон23.08.202023.08.2020ФутболСК Днепр-1 и Заря претендуют на Русина25.08.202025.08.2020ФутболРаскрыто зарплату Луческу в “Динамо”02.08.2020ФутболЛига чемпионов. ПСЖ обыграл “Аталанту” благодаря невероятной концовке13.08.2020ФутболСабо раскритиковал игру Динамо26.08.202026.08.2020