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Теннис

Украинские теннисистки готовятся к началу Открытого чемпионата США

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ангелина Калинина и Катарина Завацкая сыграют в этом году на US Open.

> Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

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A post shared by AngieK (@angie_kalinina) on Aug 26, 2020 at 2:40pm PDT

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A post shared by Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_) on Aug 26, 2020 at 3:56pm PDT


 

Источник: btu.org.ua
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