Нью-Йорк. Новак Джокович выиграл свой 35-й титул на Мастерсах

Серб в 11-й раз обыграл Милоша Раонича.



Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Милош Раонич (Канада) 1-6, 6-3, 6-4

Новак Джокович оформил в свою коллекцию 35-й титул на турнирах АТР Masters 1000 и второй – на «Western & Southern Open». Таким образом, серб стал первым игроком, который дважды выигрывал на кортах каждого Мастерса (*кроме Гамбурга, который потерял этот статус в 2009 году).

Для Джоковича это 11-я победа в матчах с Раоничем. Канадец сегодня взял лишь третий сет за всю историю противостояний с сербским теннисистом. Милош Раонич боролся за свой первый титул в АТР с 2016 года.

Новак Джокович впервые с 2008 года (Рим) на пути к титулу на Мастерсе не сыграл ни с одним из теннисистов из топ-10 рейтинга. На кортах в Нью-Йорке Джокович оформил победы в матчах с Рикардасом Беранкисом, Теннисом Сандгреном, Яном-Леннардом Штруффом и Роберто Баутистой-Агутом. Серб в текущем сезоне выиграл все свои поединки (последние поражения в Туре – на Итоговом турнире в Лондоне-2019 в группе, где Джокович подряд проиграл Доминику Тиму и Роджеру Федереру).

The moment @DjokerNole claimed his SECOND Career Golden Masters 👏

Djokovic defeats Raonic for the @CincyTennis 🏆, 1-6 6-3 6-4. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/WKDSUoVEFc

— Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2020