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Теннис

Нью-Йорк. Новак Джокович выиграл свой 35-й титул на Мастерсах

Евгений НикитюкНет комментариев
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Серб в 11-й раз обыграл Милоша Раонича.

Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Милош Раонич (Канада) 1-6, 6-3, 6-4

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Новак Джокович оформил в свою коллекцию 35-й титул на турнирах АТР Masters 1000 и второй – на «Western & Southern Open». Таким образом, серб стал первым игроком, который дважды выигрывал на кортах каждого Мастерса (*кроме Гамбурга, который потерял этот статус в 2009 году).

Для Джоковича это 11-я победа в матчах с Раоничем. Канадец сегодня взял лишь третий сет за всю историю противостояний с сербским теннисистом. Милош Раонич боролся за свой первый титул в АТР с 2016 года.

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Новак Джокович впервые с 2008 года (Рим) на пути к титулу на Мастерсе не сыграл ни с одним из теннисистов из топ-10 рейтинга. На кортах в Нью-Йорке Джокович оформил победы в матчах с Рикардасом Беранкисом, Теннисом Сандгреном, Яном-Леннардом Штруффом и Роберто Баутистой-Агутом. Серб в текущем сезоне выиграл все свои поединки (последние поражения в Туре – на Итоговом турнире в Лондоне-2019 в группе, где Джокович подряд проиграл Доминику Тиму и Роджеру Федереру).

Нью-Йорк. Новак Джокович выиграл свой 35-й титул на Мастерсах
 

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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