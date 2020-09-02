Новомосковск. Орлов, Крутых и ещё четыре украинца вышли во второй круг

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На турнире ITF M15 в Украине завершились матчи первого круга
Вторая ракетка турнира Владислав Орлов в стартовом матче обыграл американца Майкла Чжу со счётом 6:2, 6:1. Дальше украинец сыграет против Марека Войцеха из Польши.
Алексей Крутых, посеянный под шестым номером, в первом круге победил своего соотечественника Анатолия Петренко, который пробился в основную сетку через квалификацию: 6:0, 6:2.
Сегодня победы на Lake Park Open также одержали Владимир Ужиловский, который оказался сильнее пятого сеяного Владислава Манафова, Марат Девятьяров, Вячеслав Белинский и Иван Сергеев.
Пары соперников во втором круге:
Денис Евсеев (Казахстан, 1) – Владимир Иванов (Эстония)
Вячеслав Белинский (Украина, WC) – Ярослав Шило (Беларусь, Q)
Богдан Бобров (Россия, 3) – Джордж Лоффхаген (Великобритания)
Иван Сергеев (Украина, Q) – Владимир Ужиловский (Украина, Q)
Алексей Крутых (Украина, 6) – Марат Девятьяров (Украина)
Юрий Джавакян (Украина) – Иван Гахов (Россия, 4)
Никита Маштаков (Украина, 7) – Эрик Ваншельбойм (Украина)
Марек Войцех (Польша) – Владислав Орлов (Украина, 2)
С результатами украинских теннисистов на турнирах ITF и Tennis Europe можно ознакомиться здесь.
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Фото: ФТУ.