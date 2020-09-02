Среда, 2 сентября, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНовомосковск. Орлов, Крутых и ещё четыре украинца вышли во второй круг
Теннис

Новомосковск. Орлов, Крутых и ещё четыре украинца вышли во второй круг

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 09:23

Катерина Бондаренко: "Любовь к теннису не позволяет мне просто так завершить карьеру"

Сегодня, 08:11

Украинские теннисистки сегодня проведут матчи второго круга на US Open

Вчера, 14:49

Леся Цуренко: "Локоть начал болеть еще в Киеве"

Вчера, 09:12

Украинские теннисистки установили рекорд на US Open после первого игрового дня

На турнире ITF M15 в Украине завершились матчи первого круга

Вторая ракетка турнира Владислав Орлов в стартовом матче обыграл американца Майкла Чжу со счётом 6:2, 6:1. Дальше украинец сыграет против Марека Войцеха из Польши.

Читайте также:  Свитолина уверенно выиграла первый сет у россиянки Кузнецовой

Алексей Крутых, посеянный под шестым номером, в первом круге победил своего соотечественника Анатолия Петренко, который пробился в основную сетку через квалификацию: 6:0, 6:2.

Сегодня победы на Lake Park Open также одержали Владимир Ужиловский, который оказался сильнее пятого сеяного Владислава Манафова, Марат Девятьяров, Вячеслав Белинский и Иван Сергеев.

Пары соперников во втором круге:

Денис Евсеев (Казахстан, 1) – Владимир Иванов (Эстония)
Вячеслав Белинский (Украина, WC) – Ярослав Шило (Беларусь, Q)

Читайте также:  Ястремская выступит на турнире в Палермо

Богдан Бобров (Россия, 3) – Джордж Лоффхаген (Великобритания)
Иван Сергеев (Украина, Q) – Владимир Ужиловский (Украина, Q)

Алексей Крутых (Украина, 6) – Марат Девятьяров (Украина)
Юрий Джавакян (Украина) – Иван Гахов (Россия, 4)

Никита Маштаков (Украина, 7) – Эрик Ваншельбойм (Украина)
Марек Войцех (Польша) – Владислав Орлов (Украина, 2)

С результатами украинских теннисистов на турнирах ITF и Tennis Europe можно ознакомиться здесь.

Читайте также:  Почефструм. Калениченко проиграл в первом матче в одиночном разряде

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK

Новомосковск. Орлов, Крутых и ещё четыре украинца вышли во второй круг
 

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Успех Бондаренко, эйсы Иснера, непобедимый Джокович – главные цифры первого круга US Open

US Open. Катерина Козлова против Петры Квитовой во втором круге: превью матча

US Open. Берреттини и Медведев стартуют с побед, Чилич ушел от поражения

Третью ракетку мира оштрафовали на US Open за нарушение правил безопасности

US Open. Кенин продолжает победную серию на “Шлемах”

Закрыть