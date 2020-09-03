US Open. Джокович и Зверев выиграли свои матчи в четырех сетах

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В Нью-Йорке проходят поединки второго круга.



US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа — 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Н. Джокович (Сербия, 1) — К. Эдмунд (Великобритания) 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-2

А. Зверев (Германия, 5) – Б. Накасима (США) 7-5, 6-7(8), 6-3, 6-1

А. Маннарино (Франция, 32) – Д. Сок (США) 7-6(5), 7-5, 6-2

Д. Гоффен (Бельгия, 7) – Л. Харрис (ЮАР) 7-6(6), 4-6, 6-1, 6-4

Ф. Крайинович (Сербия, 26) – М. Гирон (США) 6-4, 6-1, 6-3

Д. Томпсон (Австралия) – Е. Герасимов (Беларусь) 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Я-Л. Штруфф (Германия, 28) – М. Ммо (США) 6-2, 6-2, 7-5

А. Давидович-Фокина (Испания) – Х. Гуркач (Польша, 24) 6-4, 1-6, 6-2, 6-2

М. Кукушкин (Казахстан) – К. Гарин (Чили, 13) 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5









Фото: USTA.