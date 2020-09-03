US Open. Джокович и Зверев выиграли свои матчи в четырех сетах

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В Нью-Йорке проходят поединки второго круга.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа — 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Н. Джокович (Сербия, 1) — К. Эдмунд (Великобритания) 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-2
А. Зверев (Германия, 5) – Б. Накасима (США) 7-5, 6-7(8), 6-3, 6-1
А. Маннарино (Франция, 32) – Д. Сок (США) 7-6(5), 7-5, 6-2
Д. Гоффен (Бельгия, 7) – Л. Харрис (ЮАР) 7-6(6), 4-6, 6-1, 6-4
Ф. Крайинович (Сербия, 26) – М. Гирон (США) 6-4, 6-1, 6-3
Д. Томпсон (Австралия) – Е. Герасимов (Беларусь) 6-1, 6-4, 3-6, 6-3
Я-Л. Штруфф (Германия, 28) – М. Ммо (США) 6-2, 6-2, 7-5
А. Давидович-Фокина (Испания) – Х. Гуркач (Польша, 24) 6-4, 1-6, 6-2, 6-2
М. Кукушкин (Казахстан) – К. Гарин (Чили, 13) 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5
Фото: USTA.