US Open. Гарсия обыграла лидера посева Плишкову во втором круге

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Каролин Гарсия в четвёртый раз за последние пять лет вышла в третий круг турнира в США



US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа — 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) 6:1, 7:6(2)

Французская теннисистка вышла вперёд в личных противостояниях с чешкой: Гарсия праздновала четвёртую победу в семи встречах с Плишковой. В последний раз Каролин и Каролина играли друг против в 2018 году в финале турнира WTA в Тяньцзине, где сильнее оказалась француженка.

Во втором сете Гарсия вела со счётом 4:2, однако Плишкова сумела выиграть три гейма подряд и имела два сетбола на подаче соперницы в следующем гейме. Француженка перевела игру на тай-брейк, в котором проиграла один свой розыгрыш и сделала четыре мини-брейка.

Для 50-й ракетки мира это первая победа над представительницей Топ-5 с апреля 2018 года, когда она обыграла Элину Свитолину на «Премьере» в Штутгарте. В активе Гарсии таких побед уже шесть.

Француженка в четвёртый раз дошла до третьего круга US Open: ранее ей это удавалось с 2016 по 2018 годы. Это пока её лучший результат на Открытом чемпионате США.

Дальше Каролин сыграет против Дженнифер Брэйди. Теннисистки одержали по три победы в личных встречах: в прошлом сезоне они играли друг против друга четыре раза и в трёх случаях победила американка, однако в последнем матче выиграла Гарсия.

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Фото: Getty Images.