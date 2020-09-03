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US Open. Кербер победила в немецком противостоянии, Младенович проиграла с матболов

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В Нью-Йорке начались матчи второго круга в женской сетке Открытого чемпионата США

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа — 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

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Второй круг

Дженнифер Брэйди (США, 28) — Кэтрин Беллис (США, WC) 6:1, 6:2
Анжелик Кербер (Германия, 17) — Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:3, 7:6(6)
Александра Саснович (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) 6:1, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Вера Лапко (Беларусь, SR) 6:3, 6:3
Варвара Грачёва (Россия) — Кристина Младенович (Франция, 30) 1:6, 7:6(2), 6:0
Петра Мартич (Хорватия, 8) — Катерина Бондаренко (Украина, SR) 6:3, 6:4
Магда Линетт (Польша, 24) — Данка Ковинич (Черногория) 6:1, 6:7(2), 7:6(4)
Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Кайя Юван (Словения) 6:4, 6:1
Петра Квитова (Чехия, 6) — Катерина Козлова (Украина) 7:6(3), 6:2

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Александра Саснович, занимающая 106-е место в рейтинге, впервые с мая прошлого года победила соперницу из Топ-20. Тогда белоруска обыграла Анетт Контавейт в Мадриде.

Варвара Грачёва проигрывала со счётом 1:6, 2:5 и отыграла четыре матчбола у Кристины Младенович. Напомним, 20-летния россиянка впервые выступает в основе турнира Большого Шлема. Эта победа стала для Грачёвой первой в матче против соперниц из Топ-50. Дальше россиянка встретится с Петрой Мартич.

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Анетт Контавейт второй год подряд сыграет в третьем круге US Open. Лучший результат в Нью-Йорке эстонка показала в 2015 году, когда дошла до четвёртого раунда. Следующей соперницей Контавейт станет Манда Линетт, которая обыграла её в четырёх из шести матчей (пять из них на турнирах ITF до 2015 года). Последняя встреча состоялась в 2017 году в Ухане, где сильне также оказалась полька.

US Open. Кербер победила в немецком противостоянии, Младенович проиграла с матболов
 

Фото: USTA.

Источник: btu.org.ua

от Евгений Никитюк

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