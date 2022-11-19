Источник — The New York Times. Российские спортсмены ничего не сделали, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом рассказал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский. «Все устали в Украине. Многие украинские воины погибают. Думаю, это единственное, о чем мы думаем. Думаю, тяжелее, когда ты […]" /> Источник — The New York Times. Российские спортсмены ничего не сделали, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом рассказал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский. «Все устали в Украине. Многие украинские воины погибают. Думаю, это единственное, о чем мы думаем. Думаю, тяжелее, когда ты […]"> Стаховский о российских теннисистах: Они ничего не сделали, чтобы война прекратилась
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Теннис

Стаховский о российских теннисистах: Они ничего не сделали, чтобы война прекратилась

Бывший теннисист рассказал о российских коллегах по цеху #Сергей Стаховский < ="article__source"> Источник — The New York Times.

Российские спортсмены ничего не сделали, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом рассказал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.

«Все устали в Украине. Многие украинские воины погибают. Думаю, это единственное, о чем мы думаем. Думаю, тяжелее, когда ты за пределами страны. К сожалению, человеческое тело может адаптироваться к чему-либо. Так адаптируешься к обстрелу. Ты адаптируешься к страху».

  Стаховский: Я бы пути ничего не говорил, а просто застрелил бы

«В основном все российские спортсмены или российские теннисисты молчат, они сохраняют нейтралитет. Что вы сделали, чтобы это прекратилось?» — они не смогут ответить, потому что ничего не сделали. Они молчали и ничего не сделали», — сказал Стаховский.

Напомним, Стаховский в форме Национальной гвардии Украины официально завершил карьеру.

Источник: champion.com.ua

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