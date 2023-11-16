Даяна Ястремская: «Думаю, что самая большая проблема, которая мне мешает на корте, – это эмоции»

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Свитолина сыграет на турнире ASB Classic в Новой Зеландии
Турнир пройдет с 1 по 7 января Сегодня 10:27 228 0 Фото — gettyimages...
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ATP Finals. Зверев проиграл Медведеву в матче второго тура, но сохраняет шансы на выход в полуфинал
2023-11/1700117577_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Алькарас одержал свою дебютную победу на турнире
2023-11/1700061499_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Карлос Алькарас: «Наверное, все полагают, что я должен выигрывать титул на каждом турнир, но я думаю, что это ошибка»
2023-11/1700079418_alcaraz.jpeg|—>— Думаю, что это был довольно хороший матч с моей стороны.