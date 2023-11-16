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Даяна Ястремская: «Думаю, что самая большая проблема, которая мне мешает на корте, – это эмоции»

2023-11/1700130555_yastremska_ukraine.jpg|—>Даяна Ястремская: "Думаю, что самая большая проблема, которая мне мешает на корте, – это эмоции"

Источник: btu.org.ua

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