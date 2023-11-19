Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Джокович победил Синнера в финале Итогового турнира 255 Фото: Getty Images

Источник — Чемпион .

Итальянский теннисист Янник Синнер (4) проиграл Новаку Джоковичу (1) в финале Итогового турнира.

Матч длился 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Джокович выполнил 13 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 8 брейкпойнта.

ATP Finals — Итоговый турнир ATP Турин, Италия Призовой фонд – $15 000 000 Критые корты, хард Финал, 19 ноября

Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия) 6:3, 6:3

Напомним, Швентек выиграла Итоговый турнир WTA.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм- канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!