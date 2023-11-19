Теннис
Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
Джокович победил Синнера в финале Итогового турнира Сегодня 20:57 255 0 Фото: Getty Images
Источник — Чемпион .
Итальянский теннисист Янник Синнер (4) проиграл Новаку Джоковичу (1) в финале Итогового турнира.
Матч длился 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.
Джокович выполнил 13 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 8 брейкпойнта.
ATP Finals — Итоговый турнир ATP Турин, Италия Призовой фонд – $15 000 000 Критые корты, хард Финал, 19 ноября
Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия) 6:3, 6:3
Напомним, Швентек выиграла Итоговый турнир WTA.
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