ATP обновил рейтинг теннисистов 78610 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Дже.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Серб Новак Джокович, выигравший Итоговый турнир, возглавляет рейтинг. Карлос Алькарас занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко опустился на одну позицию.

Рейтинг ATP 20 ноября 1. (1) Новак Джокович (Сербия) — 11245 2. (2) Карлос Алькарас (Испания) — 8855 3. (3) Даниил Медведев — 7600 4. (4) Янник Синнер (Италия) — 6490 5 .(5) Андрей Рублев – 4805 6. (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235 7. (7). Александр Зверев (Германия) — 3985 8. (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660 9. (9). Губерт Гуркач (Польша) – 3245 10. (10). Тейлор Фриц (США) — 3100… 165. (166). Виталий Сачко (Украина) — 386 218. (218). Илья Марченко (Украина) — 288 237. (236). Алексей Крутых (Украина) — 260 383. (379). Эрик Ваншельбойм (Украина) — 124 500. (509). Вячеслав Белинский (Украина) — 77 527. (559). Владислав Орлов (Украина) — 72 ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!



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