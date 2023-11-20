Теннис
Свитолина претендует на награду от WTA
Украинка попала в номинацию Возвращение года Сегодня 19:15 183 0 #Элина Свитолина
Источник — wtatennis. .
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (25) попала в номинацию Возвращения года в WTA-туре.
Об этом сообщает WTA,
В категорию вошли спортсмены, рейтинг которых значительно снизился из-за травм или личных причин, но которые смогли показать хорошие результаты в текущем сезоне и набрать рейтинговые баллы.
Вместе с украинкой на получение награды претендуют Маркета Вондроушова (7), Каролина Мухова (8), Се Шувей (701) и Анастасия Павлюченкова (58).
Владельцев ежегодной награды WTA Player Awards выберут представители международных теннисных СМИ путем голосования.