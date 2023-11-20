Свитолина претендует на награду от WTA

Украинка попала в номинацию Возвращение года 183 #Элина Свитолина

Источник — wtatennis. .

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (25) попала в номинацию Возвращения года в WTA-туре.

Об этом сообщает WTA,

В категорию вошли спортсмены, рейтинг которых значительно снизился из-за травм или личных причин, но которые смогли показать хорошие результаты в текущем сезоне и набрать рейтинговые баллы.

Вместе с украинкой на получение награды претендуют Маркета Вондроушова (7), Каролина Мухова (8), Се Шувей (701) и Анастасия Павлюченкова (58).

Владельцев ежегодной награды WTA Player Awards выберут представители международных теннисных СМИ путем голосования.