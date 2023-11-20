Валенсия. Крутых пробился в основную сетку турнира

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Свитолина претендует на награду от WTA
Украинка попала в номинацию Возвращение года Сегодня 19:15 183 0 #Элина Свитолина Источник —...
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«До последнего не знала смогу ли я приехать». Юлия Стародубцева рассказала о приглашении в сборную Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг
2023-11/1699990700_wta.jpg|—>— Меня приглашали сыграть за сборную в матче против Нидерландов, но у меня на...
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Рейтинг ATP: Сачко потерял одну позицию
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 12:34 78610 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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ATP Finals. Рекордный титул для Джоковича или дебютный для Синнера: превью финального матча сезона
2023-11/1700391219_djokovic-sinner.jpg|—> Источник: btu.org.ua