Теннис
Крутых пробился в основу челленджера в Валенсии
Украинец – действующий чемпион турнира. Вчера 23:29 159 0
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Алексей Крутых (237) обыграл Максима Жанвье (288) из Франции в финале квалификации почвенного челленджера в Валенсии.
Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом  ; 6:2, 6:2.
Следующим соперником Крутых станет болгарин Адриан Андреев, также стартовавший на турнире по квалификации.
В прошлом сезоне Алексей стал чемпионом на этом «челленджере» у обоих разрядах.
Copa Faulcombridge — ATP Challenger Tour 100 Валенсия, Испания Грунт Призовой фонд — €118,000 > Квалификация, Финал
Алексей Крутых — Максим Жанвье 6:2, 6:2
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