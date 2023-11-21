Крутых пробился в основу челленджера в Валенсии

Украинец – действующий чемпион турнира. 159

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Алексей Крутых (237) обыграл Максима Жанвье (288) из Франции в финале квалификации почвенного челленджера в Валенсии.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом ; 6:2, 6:2.

Следующим соперником Крутых станет болгарин Адриан Андреев, также стартовавший на турнире по квалификации.

В прошлом сезоне Алексей стал чемпионом на этом «челленджере» у обоих разрядах.

Copa Faulcombridge — ATP Challenger Tour 100 Валенсия, Испания Грунт Призовой фонд — €118,000 > Квалификация, Финал

Алексей Крутых — Максим Жанвье 6:2, 6:2

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