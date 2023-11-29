Андорра. Бывшая 11-я ракетка мира сыграет против Ястремской во втором круге

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Next Gen ATP Finals. Ван Аш и Меджедович выиграли свои матчи первого тура в Красной группе
2023-11/1701208449_luka.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Определилась следующая соперница Ястремской на турнире в Андорре
Ястремская и Севастова раньше между собой не играли Сегодня 22:42 146 0 #Даяна Ястремская...
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Next Gen ATP Finals. Фис выиграл стартовый матч в пяти сетах, Коболли победил прошлогоднего полуфиналиста
2023-11/1701197192_fils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Трнава (W60). Володько обыграла Снигур в матче первого круга
2023-11/1701189246_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua