Марта Костюк: «У меня были тренеры, которые очень злились после моих поражений, но это вообще нелепо»

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«Ты ничего не можешь изменить в той ситуации, что уже проиграла. У тебя есть два пути: позитивный или негативный. Позитивный — это сесть, честно подумать о себе и о том, над чем тебе нужно работать, и продолжать работать. Или ты можешь сидеть и разрушать себя, рассуждая о том, что все, что ты делаешь — неправильно.

Вы не можете развиваться на этой почве. Вы не сможете расти, потому что каждый раз будете держать себя в руках. Придет время, когда у вас будет трех- или четырехматчевая полоса неудач, и вы сломаетесь. Так что я думаю, что дело в том, чтобы сдерживать эмоции на низких и высоких оборотах.

Что тебе меньше всего хочется слышать сразу после поражения? Ты могла бы сыграть получше».