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«Это позор». Александр Долгополов — об участии европейских игроков в выставочном турнире в россии

2023-12/1701765141_dolgopolov.jpg|—>"Это позор". Александр Долгополов - об участии европейских игроков в выставочном турнире в россии
«Это позор, особенно со стороны европейских игроков. Я не могу этого понять, я не знаю, о чем они думают. Они просто получают черные деньги. Россияне ежедневно угрожают Европе ядеркой, энергетическим шантажом, а они все равно решили поехать туда и заработать немного денег. Эти ребята не отчаянно нуждаются в деньгах. Я имею в виду, что Баутиста выступает в Туре уже пятнадцать лет, и Маннарино почти столько же. Так что для меня это просто смешно. Это жалко», — сказал Долгополов в интервью британскому изданию Daily Mail.

Источник: btu.org.ua

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