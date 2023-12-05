Рафаэль Надаль о своем возвращении в теннис: «Сейчас я думаю, что я готов, я верю, что все сложится удачно»

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— Я опасался что-то анонсировать, потому что в конце концов речь идет о целом годе без выступлений и перенесенной операции на бедре. Но что меня беспокоит больше всего, это не бедро, а все остальное. Поэтому сейчас я думаю, что я готов, я верю, я надеюсь, что все сложится удачно. И что это даст мне возможность насладиться собой на корте. Прошло много времени, поэтому я надеюсь, что в первую очередь снова почувствую эти нервы, эту иллюзию, эти страхи, эти сомнения.

От себя я ожидаю, что не будет никаких ожиданий. Вот такая правда. Чтобы я был способен не требовать от себя то, что я требовал от себя на протяжении всей карьеры. Я считаю, что сейчас для меня наступил другой момент, это другая ситуация, это неизученная территория. Я понял, что происходило в течение моей жизни: я требовал от себя максимум. А сейчас я действительно надеюсь, что не буду этого делать. Не буду требовать максимум, а буду воспринимать вещи такими, какие они есть, что сначала будет очень трудно, и что я дам себе необходимое время, и что прощу себе, если в начале что-то пойдет не так, потому что очень большие шансы, что так и произойдет. Но при этом я также знаю, что при условии правильного видения и настройки, физический компонент также может улучшиться не в какой-то долгосрочной перспективе.