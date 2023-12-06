Стало известно, где начнут новый сезон Ангелина Калинина и Марта Костюк

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Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк попали в основную заявку соревнований WTA 500 в Брисбене, которые пройдут с 1 по 7 января.

Обе украинки впервые сыграют в основной сетке соревнований в Брисбене. Марта Костюк в 2018 и 2020 годах стартовала в отборочной сетке, но не сумела пробиться в основу.

В Брисбене заявлены три теннисистки топ-10: Арина Соболенко (№2), Елена Рыбакина (№4) и Каролина Мухова (№8). Также на этом турнире начнет свое возвращение в теннис экс-первая ракетка мира Наоми Осака, которая получила wild card.

Напомним, что ранее стало известно, где проведет свой первый турнир в новом сезоне Элина Свитолина.