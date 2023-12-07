Леся Цуренко откроет новый сезон на одном турнире с Элиной Свитоиной

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Вчера был опубликован заявочный список турнира WTA 250 в Окленде, куда вошла 31-я ракетка мира Леся Цуренко. Ранее организаторы соревнований анонсировали выступление на этом турнире Элины Свитолиной. Для обеих украинок это будет первое выступление на соревнованиях в Окленде.

Также на турнире в Новой Зеландии сыграет третья ракетка мира Коко Гауфф, а специальные приглашения получили Эмма Радукану, Каролина Возняцки и Аманда Анисимова.