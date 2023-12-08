Анже. Ястремская одержала волевую победу в четвертьфинале

Больше в Теннис
-
Глава ATP — о создании отдельного Тура: «Мы все стремимся к тому, чтобы теннис был сильнее и развивался, гражданская война здесь не поможет»
2023-12/1701977692_gaudenzi.jpeg|—>«Я думаю, что на протяжении последних четырех лет я очень громко заявлял о том,...
-
Леся Цуренко откроет новый сезон на одном турнире с Элиной Свитоиной
2023-10/1697869631_tsurenko_sf.jpg|—>Вчера был опубликован заявочный список турнира WTA 250 в Окленде, куда вошла 31-я ракетка...
-
Анже. Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований
2023-12/1701892798_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Анже. Соболева уступила в матче первого круга
2023-12/1701870913_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua