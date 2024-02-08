Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

На турнире АТР 250 в Аргентине известны первые четвертьфинальные пары

Кордова, Аргентина • 5-11 февраля • грунт • $640,705

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Жауме Мунар (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) 7:5, 6:4

Факундо Баньис (Аргентина, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, 8) 7:6(5), 6:4

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 3) — Бернабе Сапата Миралес (Испания) 7:5, 6:4

Федерико Кория (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) 6:1, 6:3

Жауме Мунар одержал свою вторую победу над игроком топ-30 и первую с февраля прошлого года. 26-летний испанец 15-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР и будет бороться за свой пятый полуфинал. Следующий матч Мунар проведет против аргентинца Факундо Баньиса, у которого выиграл два из трех очных поединка.

24-летний Томас Мартин Этчеверри второй раз сыграл против Бернабе Сапаты Миралеса и одержал вторую победу. Аргентинец вышел в свой восьмой четвертьфинал в карьере в ATP-туре. Следующим соперником Этчеверии станет Федерико Кория, которому он проиграл в 2019 году на «челленджере» в Италии.

33-летний Факундо Баньис выиграл 10 из 12 матчей в этом сезоне. В конце января Баньис победил на «челленджере» в Буэнос-Айресе. Аргентинец впервые с июля 2022 года сыграет в четвертьфинале ATP.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua