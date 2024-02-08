Следить

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

На турнире АТР 250 в Аргентине известны первые четвертьфинальные пары

Кордова, Аргентина • 5-11 февраля • грунт • $640,705
Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг
Жауме Мунар (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) 7:5, 6:4
Факундо Баньис (Аргентина, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, 8) 7:6(5), 6:4
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 3) — Бернабе Сапата Миралес (Испания) 7:5, 6:4
Федерико Кория (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) 6:1, 6:3

Жауме Мунар одержал свою вторую победу над игроком топ-30 и первую с февраля прошлого года. 26-летний испанец 15-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР и будет бороться за свой пятый полуфинал. Следующий матч Мунар проведет против аргентинца Факундо Баньиса, у которого выиграл два из трех очных поединка.

24-летний Томас Мартин Этчеверри второй раз сыграл против Бернабе Сапаты Миралеса и одержал вторую победу. Аргентинец вышел в свой восьмой четвертьфинал в карьере в ATP-туре. Следующим соперником Этчеверии станет Федерико Кория, которому он проиграл в 2019 году на «челленджере» в Италии.

33-летний Факундо Баньис выиграл 10 из 12 матчей в этом сезоне. В конце января Баньис победил на «челленджере» в Буэнос-Айресе. Аргентинец впервые с июля 2022 года сыграет в четвертьфинале ATP.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Колос сыграл вничью с Чешским Будейовице в контрольном матче

Автоспорт

Мартин Брандл: Хэмилтон в Ferrari – замечательная история

Футбол

Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с Челси

Футбол

Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма в аренду

Футбол

Манчестер Сити получил рекордные призовые за прошлый сезон АПЛ

Футбол

Вереск арендовал двух футболистов Полесья

Баскетбол

Джейлен Брансон емоційно відреагував на новину про перший виклик на Матч зірок

Баскетбол

Днепр обыграл БК Запорожье и продлил беспроигрышную серию в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Блогер назвав 5 найгірших баскетболістів в історії НБА. Тут кілька гравців «Лейкерс» та навіть чемпіон із команди Шака та Кобі

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис