Даллас. Пол в трех сетах выиграл финальный поединок и завоевал свой второй титул в карьере

Томми Пол стал чемпионом соревнований АТР 250 в Далласе

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590

Действующий чемпион: У Ибин (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Томми Пол (США, 2) — Маркос Гирон (США) 7:6(3), 5:7, 6:3

Для теннисистов это была третья очная встреча на уровне ATP-тура, в которой Томми Пол одержал свою вторую победу. До финального матча Пол дошел не проиграв ни одного сета.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Таро Даниэль (Япония) 6:3, 6:2

QF: Доминик Кепфер (Германия, 8) 7:5, 6:3

SF: Бен Шелтон (США, 3) 6:2, 6:4

FR: Маркос Гирон (США) 7:6(3), 5:7, 6:3

26-летний Томми Пол завоевал свой первый с 2021 года титул ATP и второй за карьеру (Стокгольм-2021). Победа на турнире в Далласе принесла американцу $114,970 призовых и 250 очков, которые помогли подняться на 14 строчку (+1) ATP рейтинга.

30-летний Маркос Гирон второй раз сыграл в финале турнира АТР и боролся за свой дебютный трофей. В Далласе Гирон заработал $67,070 призовых и 165 рейтинговых очков. В мировой классификации он поднялся на 52-е место (+15).

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