Доха. Киченок и Остапенко проиграли в первом круге парного турнира

Украинско-латвийская пара выбыла из борьбы в парной сетке соревнований в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония/Япония) 3:6, 3:6

Киченок и Остапенко потерпели второе поражение в этом году за одиннадцать сыгранных матчей. Напомним, что в январе теннисистки выиграли титул WTA 500 в Брисбене и дошли до финала на Australian Open.

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