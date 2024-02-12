Сборная Украины девочек U12 заняла второе место на Зимнем Кубке Европы

Украинская команда в возрастной категории до 12 лет дошла до финала Зимнего Кубка Европы

В решающем матче финального турнира, который проходил в Сандерленде, украинская команда в упорной борьбе уступила сборной Великобритании — 1:2.

Анна Кузнецова — Наина Капур 6:7(7), 5:7

Мария Кочерженко — Даша Джонс 6:2, 6:4

Мария Кочерженко/Анна Кузнецова — София Каннингем/Даша Джонс 2:6, 7:5, 6-10

На пути к финалу украинки победили сборную Румынии (3-0) и сборную Эстонии (2-1).

На Зимнем Кубке Европы-2024 составе нашей команды U12 выступали:

Анна Кузнецова

Ника Кошкарова

Мария Кочерженко

Капитан: Ольга Ханюкова

Сборная Украины девочек U12 во второй раз сыграла в финале Tennis Europe Winter Cups. В 2015 году наша команда победила Великобританию в решающем поединке (3-0). Тогда за Украину выступали: Любовь Костенко, Дарья Лопатецкая и Екатерина Рублевская

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