Теннис
Доха. Марта Костюк против Анастасии Павлюченковой во втором круге: превью матча
Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против Анастасии Павлюченковой пройдет 13 февраля и откроет игровой день на корте №2 в 13:00 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)
Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2024): 188/111
Призовые за карьеру: $3,652,638
Дата рождения: 03/07/1991 (32 года)
Место рождения: Самара, россия
Рост: 176 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 12 (2018 — Strasbourg; 2017 — Rabat, Monterrey, Hong Kong; 2015 — Linz; 2014 — Paris [Indoors], Moscow; 2013 — Monterrey, Oeiras; 2011 — Monterrey; 2010 — Monterrey, Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 11 (08/11/2021)
Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2024): 492/337
Призовые за карьеру: $13,382,207
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: Кэролайн Доулхайд (США, №43) 6:3, 7:5
Анастасия Павлюченкова
R1: Дарья Касаткина (-, №13) 6:2, 7:6(2)
История на турнире
Марта Костюк — 2/1 | Костюк второй раз играет в Дохе. В 2022 году она проиграла в первом круге основной сетки, после успешной квалификации.
Анастасия Павлюченкова — 3/5 | Павлюченкова шестой раз выступает на турнире в Дохе. Она четвертый раз прошла во второй круг основной сетки, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях.
Выступления на харде (на 13/02/2024[/i]):
Марта Костюк — 99/57 (8/3 в этом году)
Анастасия Павлюченкова — 251/181 (6/3 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Марта Костюк — 7/3
Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4
WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4
Анастасия Павлюченкова — 8/4
Grand Slam — 1/1 | AO — R2
WTA 500 — 7/2 | Аделаида — 1/4, Линц — 1/2
WTA 250 — 0/1 | Окленд — R1
Последние 5 матчей:
Марта Костюк — В, П, В, В, В
Анастасия Павлюченкова — В, П, В, В, В
Национальный фактор:
Марта Костюк — 9/19 | Костюк выиграла два последних матча против россиянок (оба на Australian Open-2024) и прервала серию из пяти поражений в таких поединках.
Анастасия Павлюченкова — 13/9 | Павлюченкова проиграла два последних матча против украинок (оба против Элины Свитолиной). Последний раз теннисистку из Украины она обыгрывала в сентябре 2019 года (Ястремская / Осака).
Марта Костюк — проведет свой 150-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 76 побед (51%).
Анастасия Павлюченкова — проведет свой 704-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 401 победа (57%).
Марта Костюк сыграет 34-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 13 побед (38%).
Анастасия Павлюченкова сыграет 200-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она выиграла на этом уровне 94 матча (47%).
Победительница этого матча получит $36,454 призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — $20,650 призовых и 65 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,88. Успех ее соперницы в этом матче оценивается коэффициентом — 1,93.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 1,83, а победа Анастасии Павлюченковой оценивается коэффициентом — 1,95.
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