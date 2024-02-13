Доха. Марта Костюк против Анастасии Павлюченковой во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против Анастасии Павлюченковой пройдет 13 февраля и откроет игровой день на корте №2 в 13:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2024): 188/111

Призовые за карьеру: $3,652,638

Дата рождения: 03/07/1991 (32 года)

Место рождения: Самара, россия

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 12 (2018 — Strasbourg; 2017 — Rabat, Monterrey, Hong Kong; 2015 — Linz; 2014 — Paris [Indoors], Moscow; 2013 — Monterrey, Oeiras; 2011 — Monterrey; 2010 — Monterrey, Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 11 (08/11/2021)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2024): 492/337

Призовые за карьеру: $13,382,207

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей украинских теннисистов

H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Кэролайн Доулхайд (США, №43) 6:3, 7:5

Анастасия Павлюченкова

R1: Дарья Касаткина (-, №13) 6:2, 7:6(2)

История на турнире

Марта Костюк — 2/1 | Костюк второй раз играет в Дохе. В 2022 году она проиграла в первом круге основной сетки, после успешной квалификации.

Анастасия Павлюченкова — 3/5 | Павлюченкова шестой раз выступает на турнире в Дохе. Она четвертый раз прошла во второй круг основной сетки, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях.

Выступления на харде (на 13/02/2024[/i]):

Марта Костюк — 99/57 (8/3 в этом году)

Анастасия Павлюченкова — 251/181 (6/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 7/3

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4

Анастасия Павлюченкова — 8/4

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 500 — 7/2 | Аделаида — 1/4, Линц — 1/2

WTA 250 — 0/1 | Окленд — R1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, П, В, В, В

Анастасия Павлюченкова — В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 9/19 | Костюк выиграла два последних матча против россиянок (оба на Australian Open-2024) и прервала серию из пяти поражений в таких поединках.

Анастасия Павлюченкова — 13/9 | Павлюченкова проиграла два последних матча против украинок (оба против Элины Свитолиной). Последний раз теннисистку из Украины она обыгрывала в сентябре 2019 года (Ястремская / Осака).

Марта Костюк — проведет свой 150-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 76 побед (51%).

Анастасия Павлюченкова — проведет свой 704-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 401 победа (57%).

Марта Костюк сыграет 34-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 13 побед (38%).

Анастасия Павлюченкова сыграет 200-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она выиграла на этом уровне 94 матча (47%).

Победительница этого матча получит $36,454 призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — $20,650 призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,88. Успех ее соперницы в этом матче оценивается коэффициентом — 1,93.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 1,83, а победа Анастасии Павлюченковой оценивается коэффициентом — 1,95.

>>>

btu.org.ua