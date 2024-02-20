Теннис
Дубай. Швёнтек обыграла Стивенс и встретится со Свитолиной в третьем круге
Ига Швёнтек стартовала с победы на турнире WTA 1000 в ОАЭ
Дубай, ОАЭ • 18-24 февраля • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Ига Швёнтек (Польша, 1) — Слоан Стивенс (США) 6:4, 6:4
Польская теннисистка одержала третью победу подряд в матчах против Стивенс и продлила свою беспроигрышную серию. Напомним, что на прошлой неделе Швёнтек стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Дохе.
За выход в четвертьфинал Ига будет бороться с Элиной Свитолиной и попробует взять у украинки реванш за поражение в предыдущем сезоне в четвертьфинале Уимблдона.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram