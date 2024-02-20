Дубай. Швёнтек обыграла Стивенс и встретится со Свитолиной в третьем круге

Ига Швёнтек стартовала с победы на турнире WTA 1000 в ОАЭ

Дубай, ОАЭ • 18-24 февраля • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Слоан Стивенс (США) 6:4, 6:4

Польская теннисистка одержала третью победу подряд в матчах против Стивенс и продлила свою беспроигрышную серию. Напомним, что на прошлой неделе Швёнтек стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Дохе.

За выход в четвертьфинал Ига будет бороться с Элиной Свитолиной и попробует взять у украинки реванш за поражение в предыдущем сезоне в четвертьфинале Уимблдона.

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