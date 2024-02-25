Дубай. Гауфф остановила победную серию Плишковой, Вондроушова и Кырстя встретятся в 1/4 финала

На турнире WTA 1000 в ОАЭ проходят матчи третьего раунда

Дубай, ОАЭ • 18-24 февраля • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) 2:6, 6:4, 6:3

Анна Калинская (-, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 9) 6:4, 7:5

Жасмин Паолини (Италия) — Мария Саккари (Греция, 8) 6:4, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Магдалена Френх (Польша, Q) 7:6(5), 3:6, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Людмила Самсонова (-, 12) 6:2, 6:2

Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия) 3:6, 6:3, 7:5

Коко Гауфф прервала беспроигрышную серию Каролины Плишковой из 11 матчей подряд и вышла вперёд в счёте личных противостояний (2-1). Американка третий раз за четыре выступления сыграет в четвертьфинале турнира в Дубае и за место в 1/2 финала поспорит с Анной Калинской.

Жасмин Паолини сравняла счёт в очных встречах с Марией Саккари, которой уступила в 2021 году на Ролан Гаррос. Итальянка во второй раз сыграет в 1/4 финала на турнире WTA 1000; в прошлом году она дошла до этой стадии в Цинциннати. Дальше Паолини встретится с Еленой Рыбакиной и попробует взять реванш за поражение в предыдущем сезоне на турнире WTA 1000 в Риме.

Сорана Кырстя более двух часов боролась за свой первый четвертьфинал на турнире WTA 1000 с марта прошлого года. В решающем сете румынка упустила преимущество, ведя со счёто 3:0, а после брейка Векич при счёте 4:5, выиграла три гейма подряд. Следующей соперницей Кырстя будет восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова, которую она победила в прошлом сезоне в Майами.

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