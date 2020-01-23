Пидручный пропустит смешанную эстафету

Дмитрий Пидручный не поможет сборной Украины в смешанной эстафете. Об этом сообщил старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

По его словам, спортсмен сейчас не готов на все сто процентов.

«Но ничего страшного, он профессионал, следит за собой и еще есть время», – сказал тренер.

Также он добавил, что команда заработала хорошие очки в Кубке наций и продолжаем идти дальше.

«Тищенко будет бежать сингл-микст. По смешанной эстафете – будем смотреть на состояние спортсменов. Пока могу сказать, что Дмитрий Пидручный бежать не будет», – приводит слова Санитры Sport Arena.