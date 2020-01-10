Киев-Баскет дома обыграл Николаев после тяжелого матча в Кубке Европы ФИБА

Киевляне проиграли три четверти, но выиграли поединок.

Киев-Баскет дома победил Николаев (96:91) в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

На большой перерыв команды ушли при преимуществе Корабелов в 7 очков. В третьей четверти киевляне не оставили соперникам шансов, выиграв 35:17.

В заключительной десятиминутке Николаев попытался отыграться, но Киев-Баскет удержал победный счет.

Киев-Баскет идет на 4-м месте в турнирной таблице Суперлиги. Николаев занимает 8-ю позицию.

Напомним, что во вторник. 7 января, Киев-Баскет на выезде обыграл латвийский Вентспилс (81:78) в матче 3-го тура второго раунда Кубка Европы ФИБА. Команда Айнарса Багатскиса возглавляет группу K.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Николаев 96:91 (22:23, 17:23, 35:17, 22:28)

КБ: Павлов (22 + 8 подборов + 5 передач), Близнюк (19 + 5 подборов), Петров (14 + 7 подборов), Коренюк (10 + 6 подборов)

Н: Приймак (26 + 7 подборов), Петерсон (21 + 9 подборов + 11 передач + 3 потери + 4 перехвата), Адедиран (11), Луценко (10 + 6 подборов), Бристол (10 + 6 подборов)