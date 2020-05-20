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Зеленский пообещал в каждой области Украины построить спортивный объект

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент дает пресс-конференцию в Мариинском парке подводя итоги своего первого года на должности президента Украины.

По словам главы страны, в планах его и его команды реализация программы “Украина-Чемпион”, в ходе которой в каждой из области Украины должен появиться крупный объект спортивной инфраструктуры, причем первые сооружения появятся в стране уже до конца года. Спортивные объекты будут носить название самых известных спортсменов региона.

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Напомним, сейчас в Украине идет реконструкция футбольных стадионов в таких городах, как Кривой Рог, Ровно, и Житомир.

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Тэги: Владимир ЗеленскийинфраструктураУкраина-чемпион
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