Зеленский пообещал в каждой области Украины построить спортивный объект

Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент дает пресс-конференцию в Мариинском парке подводя итоги своего первого года на должности президента Украины.

По словам главы страны, в планах его и его команды реализация программы “Украина-Чемпион”, в ходе которой в каждой из области Украины должен появиться крупный объект спортивной инфраструктуры, причем первые сооружения появятся в стране уже до конца года. Спортивные объекты будут носить название самых известных спортсменов региона.

Напомним, сейчас в Украине идет реконструкция футбольных стадионов в таких городах, как Кривой Рог, Ровно, и Житомир.