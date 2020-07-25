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Заря рассчитывает подписать с Назариной полноценный контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Назарина

Луганская “Заря” в ближайшее время может усилиться молодым украинским полузащитником Егором Назариной.

Несмотря на то, что бельгийские средства массовой информации сообщали о желании “Зари” взять игрока в аренду, по информации Sport.ua речь идет о полноценной сделке. Луганский клуб планирует подписать с игроком контракт сроком на три года. Условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, в прошлом сезоне Егор Назарина был лидером львовских “Карпат”, забив за “львов” пять раз в пятнадцати матчах. Правами на игрока владеет “Антверпен”, правда, в состав бельгийцев игрок не проходил.

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Тэги: главноеЕгор НазаринаЗаряКарпаты
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