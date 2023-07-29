Харлан после скандала с дисквалификацией получила допуск на Олимпиаду-2024

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которую сначала дисквалифицировали на ЧМ в Италии за отказ пожать руку россиянке, а потом приостановили дисквалификацию, автоматически допустили к Олимпийским играм 2024 в Париже.

Украинка получила письмо от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Учитывая вашу уникальную ситуацию, Международный олимпийский комитет бронирует для вас дополнительное место на Олимпийских играх 2024 в Париже на случай, если вам не удастся получить квалификацию на соревнования в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение также из-за того, что продолжающиеся процедуры никак не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — сказано в сообщении.