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Баскетбол

Матчи сборной Украины по баскетболу могут перенести на следующий год

Евгений НикитюкНет комментариев
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Пока матчи со Словений и Австрией назначены на ноябрь.

Айнарс Багатскис, fbu.ua

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис сообщил, что следующие матчи команды в отборе на Евробаскет могут быть перенесены.

В ноябре украинская сборная должна встретиться со Словенией и Австрией, в феврале — с Венгрией и Словенией.

«Ждем, ничего страшного. Главное сейчас — подготовить парней, и хорошо, что ФБУ нашла средства для организации этого сбора».

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В очередной раз тренер поднял и тему натурализации игроков для сборной.

«В то же время, рисковать мы не можем. С этими ребятами я готов идти через огонь и воду, но главное, чтобы игроки были живыми и агрессивными».

В августе стартовал сбор команды в Киеве, на который были вызваны 16 баскетболистов.

В отборе на Евробаскет-2022 подопечные Багатскиса стартовали с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).

Источник: sportarena.com
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