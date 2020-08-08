Матчи сборной Украины по баскетболу могут перенести на следующий год

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Пока матчи со Словений и Австрией назначены на ноябрь.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис сообщил, что следующие матчи команды в отборе на Евробаскет могут быть перенесены.

В ноябре украинская сборная должна встретиться со Словенией и Австрией, в феврале — с Венгрией и Словенией.

«Ждем, ничего страшного. Главное сейчас — подготовить парней, и хорошо, что ФБУ нашла средства для организации этого сбора».

В очередной раз тренер поднял и тему натурализации игроков для сборной.

«В то же время, рисковать мы не можем. С этими ребятами я готов идти через огонь и воду, но главное, чтобы игроки были живыми и агрессивными».

В августе стартовал сбор команды в Киеве, на который были вызваны 16 баскетболистов.

В отборе на Евробаскет-2022 подопечные Багатскиса стартовали с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).