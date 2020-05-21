В Ивано-Франковской области идет строительство современного биатлонного комплекса

В скором времени сборная Украины по биатлону получит место для проведения тренировок.

Как сообщают отечественные СМИ, на днях Кабинет Министров Украины согласился выделить 70 миллионов гривен из бюджета на строительство современного биатлонного комплекса, который будет расположен в селе Поляница Ивано-Франковской области. На полученные средства планируют построить современную трассу для биатлона. Отметим, что первый этап строительства стартовал ещё в прошлом году.

Ранее сообщалось, что ещё один современный спортивный комплекс собираются построить в Сумской области, в поселке Тростянец.