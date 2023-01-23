Дарья Блашко может пропустить чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил тренер сборной Украины по биатлону Алексей Кравченко.

По его словам, спортсменка сейчас находится в Украине, под наблюдением врачей.

«Будет ли Блашко стартовать на Евро-2023? Думаю, что нет. Будем смотреть, в каком состоянии она будет. С этим воспалением – очень серьезно», — сказал он.

Он добавил, что нельзя сразу на соревнования, надо посмотреть, как она будет из этого исходить, потом сложно что-то прогнозировать.

«Надеемся, что как можно быстрее она восстановится и не будет ей эта проблема мешать. Но понимаем, что какой-то период времени – даже самый маленький – он будет без тренировок и это будет влиять на его функциональное состояние», – приводит слова Алексея Кравченко «Суспильне спорт».