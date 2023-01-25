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Биатлон

ЧЕ-2023. Джима стала второй в индивидуальной гонке

Лучшей стала Лиза Мария Шпарк

В швейцарском Ленцерхайде женской состоялась индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону.

Чемпионкой Европы стала Лиза Мария Шпарк из Германии. Второй стала украинка Юлия Джима, а тройку лидеров замкнула Селина Гротиан.

1.  Лиза Мария Шпарк (0+0+0+2) 45:02,4

2.  Юлия Джима (0+1+0+0) +5,5

3.  Селина Гротиан (0+0+0+2) +33,3

16.  Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3

24.  Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0

35.  Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52,5

40.  Елена Билосюк (0+0+0+3) +5:06,0.

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