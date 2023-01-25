Биатлон
ЧЕ-2023. Джима стала второй в индивидуальной гонке
Лучшей стала Лиза Мария Шпарк
В швейцарском Ленцерхайде женской состоялась индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону.
Чемпионкой Европы стала Лиза Мария Шпарк из Германии. Второй стала украинка Юлия Джима, а тройку лидеров замкнула Селина Гротиан.
1. Лиза Мария Шпарк (0+0+0+2) 45:02,4
2. Юлия Джима (0+1+0+0) +5,5
3. Селина Гротиан (0+0+0+2) +33,3
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16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3
24. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0
35. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52,5
40. Елена Билосюк (0+0+0+3) +5:06,0.