Христина Дмитренко: З лижами були проблеми

Христина Дмитренко єдина з українок пробилась до мас-старту чемпіонату світу. Як спортсменка відпрацювала цю гонку та з якими труднощами стикнулась, про це вона розповіла кореспондентам Суспільне: Спорт: — Христина, як все було? — Було тяжко, все ж відчувається, що це кінець. Стан вже не найкращий, і було важко по дистанції. Ще й з лижами були проблеми. Я намагаюсь триматись десь на підйомі, а зі спуску мене накочують, обганяють. Це психологічно тяжко було, я розумію, що ще й лижами програю сьогодні. А на стрільбі залишила по одному, не скажу, що це якось образливо, багато, навіть не знаю, куди я промазала. — Але ж намагалася стріляти швидко, перша стрільба у топ-5, на стрільбі ти була у топ-10, установка була самій собі сьогодні стріляти швидко? — Це вже якось виходить автоматично робити, і немає такої задачі – швидко працювати, просто я хотіла точніше бути, те що вийшло швидко, я і сама задоволена.

— Євген Каранов, колега, був на біржі біля тренера певний час протягом гонки і почув, що щось з ковзанням лиж у тебе було, принаймні Микола Миколайович був незадоволений, що ти скажеш про це? — Я вже казала, що лижами сьогодні програвала, це позначається на результаті, самопочутті, тому що треба вдвічі більше вкладатися. Те, що я відіграю на підйомах, воно на спуску знову йде програшом. Тяжко так боротися в такій гонці. — Вчора нам Микола Зоц говорив, що сьогоднішній мас-старт — це така школа, де ти набираєшся досвіду. Який найцінніший урок з цього мас-старту ти взяла для себе? — Я навіть не знаю. Не було такої заруби на фінішному колі, по дистанції старалась два кола не відпускати Еберг. Я тримаюсь за нею, а тут спуск, і вона відійшла від мене. Просто плюс одна гонка, як досвід якийсь. — Якщо б тобі сказали перед чемпіонатом світу, що ти будеш 8-ма, 12-та, що будеш у мас-старті, ти б повірила? І взагалі, наскільки ти для себе оцінюєш цей перший дорослий чемпіонат світу? — Я його оцінюю добре, задоволена. Але шкода, що не вистачило якось на останні гонки. — Це стрибок вище голови, як би там не було. — Так, я задоволена. — За твоїми відчуттями, за результатами, у перший сезон на найвищому рівні, у тебе немає такого відчуття шкоди, що все це не почалося раніше? — Звичайно є, я вже доросла жінка і те, що в мене не виходило, я не була готова до кубку світу. І я задоволена, що підійшла до такого рівня якось підготовлена, тому що не хочеться займати якісь 60-ті-80-ті місця — це психологічно дуже важко. А коли ти відчуваєш себе добре, конкурентоспроможною, це дуже класні емоції. -Ось ці високі місця на ЧС, підвищення твого статусу в біатлоні не будуть тиснути на тебе на трьох етапах кубку світу, що залишилися? — На мене це не тисне, тому що я розумію, що на наступні етапи я можу підійти вище по самопочуттю — це ж спорт, тут не буває все рівненько і гладенько. Це важко, і щоб тримати такий рівень, треба докладати багато зусиль. — Попереду три етапи кубка світу, які цілі на них ставиш собі? — Хочеться, по-перше, нормально відновитися, підготуватися. Було б класно, якщо можна було б такий же результат показати на наступних етапах. — Микола Миколайович говорив, що з 8-го місця можна вже стрибати в квіткову церемонію, а можливо — і на подіум, ти до цього готова? — Не знаю, побачимо. За матеріалами трансляції Суспільне:Спорт

www.biathlon.com.ua