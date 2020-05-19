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Мотор досрочно признан чемпионом Украины по гандболу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мотор

В чемпионате Украины по гандболу не стали дожидаться окончательного снятия карантина, приняв решение определить чемпиона страны досрочно.

По итогам шестнадцати сыгранных туров чемпионом Украины был признан запорожский “Мотор”, который опережает своего ближайшего преследователя “Запорожье” на восемь очков. Третьей командой чемпионата Украины стал “Донбасс Мариуполь” у которого, как и у “Запорожья” 24 набранных очка.

Стоить отметить, что чемпионство “Мотора” вряд ли у кого то будет вызывать сомнения, в чемпионате Украины у команды максимум набранных очков, к тому же команда выиграла все чемпионства начиная с сезона 2012/2013.

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Тэги: гандболглавноеМотор
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