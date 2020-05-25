UFC ужесточил тестирование на коронавирус

Руководство UFC приняло решение ввести более жесткие рекомендации по тестированию коронавируса для участников шоу в Лас-Вегасе, которое запланирован на ближайшие выходные.

По данным ESPN, правила тестирование строже нынешних в трех ивентах в Джексонвилле (штат Флорида).

Всем бойцам нужно будет пройти два теста: один при регистрации в отеле, другой — после того, как состоится официальное взвешивание в пятницу.

Напомним, 31 мая в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 172, главной схваткой которого станет бой Тайрона Вудли и Гилберта Бернса.