Ярослава Магучих возьмет паузу до ЧМ

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сообщила, что возьмет перерыв в выступлениях до ЧМ -2023, который начнется 19 августа в Будапеште.

Она добавила, что может проведет тренировочный сбор в Бельгии.

«Это мои последние соревнования перед Будапештом, и я знаю, что мне есть над чем работать. Я не знаю, где я буду тренироваться, но, возможно, я проведу тренировочный сбор в Бельгии, где мы сейчас живем, или в Эстонии. Без ошибок мы не можем совершенствоваться, поэтому я готова работать над ними, чтобы быть готовой к чемпионату мира», – приводит слова Магучих sport.ua.