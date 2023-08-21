Английский язык для начинающих – с чего начать?

Детям из-за неусидчивости, а взрослым из-за недостатка времени.

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Но если подойти к вопросу правильно, то можно легко найти правильную мотивацию, которая превратит уроки в интересное занятие. А еще нужно выбрать правильный формат обучения…

Индивидуально или в группе?

Многие считают, что лучше всего изучать английский на курсах в группе единомышленников. Да, вариант хороший, но имеются и подводные камни.

Не всегда есть время ездить на уроки. А еще уровень знаний языка у людей может быть разный.

Поэтому одним придется ждать не успевающих, а другим догонять лидеров. Поэтому многие выбирают самостоятельное изучение языка с помощью аудио- или видеоуроков, которые имеют множество преимуществ:

можно заниматься, где угодного и когда угодно;

сами регламентируете длительность уроков;

одновременно с расширением словарного запаса идет проработка речевых навыков;

в любое время можно повторить пройденный материал.

Узайте самые популярные фразовые глаголы в английском!

Пошаговая инструкция для новичков

Ну а теперь давайте разберемся, с чего начать тем, кто собирается изучать английский с нуля:

Изучите правила чтения. Это базовый навык, даже если вы планируете учить иностранный язык по аудиоурокам. В английском, как правило, одна буква означает один звук. Но иногда буквы читаются про разному. Эти нюансы нужно просто заучить. Уточняйте, как произносятся слова. Именно поэтому лучше начинать с аудио- или видеоуроков. Вы сразу будете правильно слышать каждое слово и запоминать, как оно должно звучать. Регулярно пополняйте словарный запас. Проще всего изучать наборы слов, относящиеся к отдельным тематикам. Например, сегодня учим все что касается путешествий, а завтра названия животных. Учите грамматику. Да, это может показаться скучным, но без нее не получится даже правильно составлять предложения. Она очень важна, чтоб точно понимать собеседника во время разговора. Слушайте подкасты на английском. Правда, начинать это делать лучше, имея хоть минимальный словарный запас.

Ну и наконец, найдите себе друга, который тоже загорится идеей изучать иностранный язык. Это может быть родственник, коллега по работе или просто знакомый.

Вместе обучаться вам будет намного интереснее, особенно если построить учебу в формате соревнования и регулярно обмениваться полученными знаниями.