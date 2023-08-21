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Английский язык для начинающих – с чего начать?
Начинать учить иностранный язык с нуля сложно в любом возрасте.
Детям из-за неусидчивости, а взрослым из-за недостатка времени.
Быстрые ссылки
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Но если подойти к вопросу правильно, то можно легко найти правильную мотивацию, которая превратит уроки в интересное занятие. А еще нужно выбрать правильный формат обучения…
Индивидуально или в группе?
Многие считают, что лучше всего изучать английский на курсах в группе единомышленников. Да, вариант хороший, но имеются и подводные камни.
Не всегда есть время ездить на уроки. А еще уровень знаний языка у людей может быть разный.
Поэтому одним придется ждать не успевающих, а другим догонять лидеров. Поэтому многие выбирают самостоятельное изучение языка с помощью аудио- или видеоуроков, которые имеют множество преимуществ:
- можно заниматься, где угодного и когда угодно;
- сами регламентируете длительность уроков;
- одновременно с расширением словарного запаса идет проработка речевых навыков;
- в любое время можно повторить пройденный материал.
Узайте самые популярные фразовые глаголы в английском!
Пошаговая инструкция для новичков
Ну а теперь давайте разберемся, с чего начать тем, кто собирается изучать английский с нуля:
- Изучите правила чтения. Это базовый навык, даже если вы планируете учить иностранный язык по аудиоурокам. В английском, как правило, одна буква означает один звук. Но иногда буквы читаются про разному. Эти нюансы нужно просто заучить.
- Уточняйте, как произносятся слова. Именно поэтому лучше начинать с аудио- или видеоуроков. Вы сразу будете правильно слышать каждое слово и запоминать, как оно должно звучать.
- Регулярно пополняйте словарный запас. Проще всего изучать наборы слов, относящиеся к отдельным тематикам. Например, сегодня учим все что касается путешествий, а завтра названия животных.
- Учите грамматику. Да, это может показаться скучным, но без нее не получится даже правильно составлять предложения. Она очень важна, чтоб точно понимать собеседника во время разговора.
- Слушайте подкасты на английском. Правда, начинать это делать лучше, имея хоть минимальный словарный запас.
Ну и наконец, найдите себе друга, который тоже загорится идеей изучать иностранный язык. Это может быть родственник, коллега по работе или просто знакомый.
Вместе обучаться вам будет намного интереснее, особенно если построить учебу в формате соревнования и регулярно обмениваться полученными знаниями.