Терлюга взяла бронзу ЧМ после большого скандала

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала бронзовым призером ЧП-2023, который проходит в Будапеште.

В схватке за первую для себя медаль мирового первенства наша спортсменка должна была сразится против Фатеме Саадати из Ирана, но соперница на бой не вышла.

Напомним, в полуфинале Терлюга сражалась с болгаркой Ивет Горановой. Схватка завершилась победой Анжелики – 14:11. Однако болгарка подала протест из-за неисправности табло и поединок вернули на время 1:17 со счетом 5:4 в пользу Горановой. В повторном выяснении отношений Терлюга проиграла со счетом 4:6.