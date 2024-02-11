Следить

Разное

Харлан взяла золото на этапе Кубка мира в Перу

Украинская саблистка в финальной игре разбила венгерку.

Украинская спортсменка Ольга Харлан сумела выиграть золотую награду этапа Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в перуанской Лиме.

В полуфинале наша спортсменка победила американку Элизабет Тартаковски (15:12).

В решающем сражении украинке противостояла Шугар Катинка Баттаи из Венгрии. Поединок завершился убедительной победой представительницы Украины (15:6).

Эта золотая награда стало ее 14-й и 31-й медалью суммарно на соревнованиях такого уровня.

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Бокс

Экс-чемпион мира дал совет Фьюри для подготовки к бою с Усиком

Футбол

Верес сыграл вничью с Люнгбю в спарринге

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Разное