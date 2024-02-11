Харлан взяла золото на этапе Кубка мира в Перу

Украинская спортсменка Ольга Харлан сумела выиграть золотую награду этапа Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в перуанской Лиме.

В полуфинале наша спортсменка победила американку Элизабет Тартаковски (15:12).

В решающем сражении украинке противостояла Шугар Катинка Баттаи из Венгрии. Поединок завершился убедительной победой представительницы Украины (15:6).

Эта золотая награда стало ее 14-й и 31-й медалью суммарно на соревнованиях такого уровня.