Пидручный подвел итоги своего сезона

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный отметил, что этот сезон не был провальным, хоть и не был суперудачным, передает Tribuna.com.

По словам спортсмена, он записывает этот сезон себе и команде в плюс.

«Я впервые начал стабильно выступать, большинство гонок заканчивал в топ-20. Удалось улучшить место в общем зачете – из 18-го на 17-е. Хоть в этом году не было таких ярких достижений как золото Чемпионата мира, но была стабильность. Уменьшилось отставание от лидера, но закономерно немного ухудшилась стрельба в сравнении с прошлым сезоном», – заявил Пидручный.

Про сорт здесь.

Также он поблагодарил команду и федерацию за работу, а болельщиков – за поддержку.