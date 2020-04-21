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Пидручный подвел итоги своего сезона

Сергей СумскойНет комментариев
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Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный отметил, что этот сезон не был провальным, хоть и не был суперудачным, передает Tribuna.com.

По словам спортсмена, он записывает этот сезон себе и команде в плюс.

«Я впервые начал стабильно выступать, большинство гонок заканчивал в топ-20. Удалось улучшить место в общем зачете – из 18-го на 17-е. Хоть в этом году не было таких ярких достижений как золото Чемпионата мира, но была стабильность. Уменьшилось отставание от лидера, но закономерно немного ухудшилась стрельба в сравнении с прошлым сезоном», – заявил Пидручный.

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Про сорт здесь.

Также он поблагодарил команду и федерацию за работу, а болельщиков – за поддержку.

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Тэги: биатлонДмитрий Пидручный
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