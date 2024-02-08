Артем Прима: Два допи — це все ж забагато

Артем Прима вийшов сьогодні на старт першого етапу змішаної естафети. Після гонки спортсмен дав коментар кореспонденту телеканалу Суспільне: Спорт:

— Як вдалося відпрацювати? Ми бачили, що були хиби на кожному з вогневих — це все ж таки погода, чи сил витратив багато на трасі, через що це все було?

— Хочу сказати, що по трасі сьогодні почував себе непогано. Дякую сервісу за лижі, вони працювали добре. Міг десь і доганяти, було більш-менш робоче самопочуття. Що ж стосується стрільби, то начебто ніяких проблем на пристрілці не було, але по два додаткових на кожному рубежі — це багато. Треба було доганяти суперників і після першого, і після другого. Концентрувався нормально, і на стійку підійшов дуже спокійно, бо уперся в хлопців з інших команд. Та два допи — це все ж забагато, треба працювати максимум з одним на двох рубежах, тоді був би інший результат.

— На стрільбі стоячи одразу ж почав з хиби. Що тоді в голові пролетіло, якась поправка була, що ти побачив?

— Ні, яка поправка… просто швидко намагався стріляти. Але коли вже першим промазав, то далі вже про швидкість починаєш забувати і стріляти більш акуратніше: зрозумів, що треба трохи спокійніше працювати.

За матеріалами трансляції телеканалу Суспільне: Спорт

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