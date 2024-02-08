Следить

Биатлон

Артем Прима: Два допи — це все ж забагато

Артем Прима вийшов сьогодні на старт першого етапу змішаної естафети. Після гонки спортсмен дав коментар кореспонденту телеканалу Суспільне: Спорт:

— Як вдалося відпрацювати? Ми бачили, що були хиби на кожному з вогневих — це все ж таки погода, чи сил витратив багато на трасі, через що це все було?

— Хочу сказати, що по трасі сьогодні почував себе непогано. Дякую сервісу за лижі, вони працювали добре. Міг десь і доганяти, було більш-менш робоче самопочуття. Що ж стосується стрільби, то начебто ніяких проблем на пристрілці не було, але по два додаткових на кожному рубежі — це багато. Треба було доганяти суперників і після першого, і після другого. Концентрувався нормально, і на стійку підійшов дуже спокійно, бо уперся в хлопців з інших команд. Та два допи — це все ж забагато, треба працювати максимум з одним на двох рубежах, тоді був би інший результат.

— На стрільбі стоячи одразу ж почав з хиби. Що тоді в голові пролетіло, якась поправка була, що ти побачив?

— Ні, яка поправка… просто швидко намагався стріляти. Але коли вже першим промазав, то далі вже про швидкість починаєш забувати і стріляти більш акуратніше: зрозумів, що треба трохи спокійніше працювати.

За матеріалами трансляції телеканалу Суспільне: Спорт

www.biathlon.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Теннис

Абу-Даби. Ангелина Калинина против Людмилы Самсоновой во втором круге: превью матча

Футбол

Катар одолел Иран и вышел в финал Кубка Азии

Автоспорт

Видео: Тренировка механиков Aston Martin

Биатлон

Артем Прима: Два допи — це все ж забагато

Футбол

Сергачев — о травме: «Пытаюсь сохранять позитив, но это невозможно. Почему я?»

Бокс

Промоутер Фьюри: «Это уже какой-то культ. Все настроены против Тайсона»

Футбол

Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля

Теннис

Марсель. Маррей проиграл шестой матч подряд, Давидович Фокина и Корда одержали свои 100-е победы в ATP-туре

Футбол

Сборная Нигерии одолела ЮАР в полуфинале Кубка африканских наций-2023

Автоспорт

В Лас-Вегасе представили шоу-кар для Гран При 2024 года

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Биатлон