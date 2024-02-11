Антон Дудченко: Загалом незадоволений результатом, дуже важко було

Антон Дудченко чисто відпрацював сьогодні у спринті на вогневих рубежах і посів 39-те місце. Своїми враженнями від старту спортсмен поділився з кореспондентом Суспільне:Спорт:

— Антоне, скажи, як для тебе пройшла ця гонка, наскільки ти задоволений результатом свого виступу?

— Звісно, що я не задоволений. Єдине, чим задоволений, що вдалося справитися зі стрільбою. З фізичною формою досить складна ситуація весь сезон. Ми так нічого і не змогли змінити. З нулем бути за сорок, я вважаю це дуже поганий результат. Дякую за лижі, сьогодні були гарні лижі, не зважаючи на таку складну погоду і для сервісів, я для спортсменів.

Загалом незадоволений результатом, дуже важко було по дистанції.

— Ти для себе шукав вже відповіді, чому так сталося по сезону, що можливо змінилося у підготовці, що отак вийшло із формою?

— Важко говорити, що ми зробили неправильно. Є якісь догадки, та це тільки догадки, і ми не знаємо, якщо б зробили по іншому, який би був результат. Тому я не можу точно сказати про причини, чому така фізична форма у цьому сезоні.

— Ти досить повільно стріляв. Розумів, що з чистою стрільбою можеш поборотися за топ-40?

— Так, я розумів, що повільно рухаюся по трасі і намагався чисто відпрацювати на вогневих рубежах. Тому може десь і перестраховувався, стріляв довше та це виправдалося.

— На колах вдалося з кимось попрацювати, були якісь контактні моменти?

— В останній групі було мало людей на дистанції, тому майже всю гонку я працював сам.

— Ти потрапляєш у гонку переслідування, наскільки хочеться поправити свій результат?

— Звісно, завжди хочеться покращити свої результати, буду працювати на максимумі. Зроблю все, що від мене залежить, що я можу на даний момент віддати на 110%.

— Вітання якісь передаєш?

— Хочу, в першу чергу, подякувати всім захисникам України, завдяки ним ми можемо тут змагатися, представляти Україну. Всім вболівальникам хочу передати привіт, дякую, що нас підтримуєте у такий непростий для нас сезон.

За матеріалами трансляції Суспільне:Спорт

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